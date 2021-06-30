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Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan yeni sezon temennisi:

30.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah güzel şeylerin konuşulduğu, sakatlığın olmadığı, bütün takımların sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket edebildiği ve yaşayabildiği bir futbol sezonu olsun" - "(A Milli Futbol Takımı'nın performansı) Biz spor kültürü olarak bir orta yolu bulamıyoruz. Ya övgülerle çok üst seviyeye getiriyoruz, ya da yergilerle ayaklar altına alıyoruz. Daha önce elde edilen başarıları, verilen hizmeti yok sayıyoruz"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, 2021-2022 sezonunun sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni ederek, "Bütün takımların sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket edebildiği ve yaşayabildiği bir futbol sezonu olsun." dedi.

Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun sağlık, huzur ve mutluluğun konuşulduğu bir sezon olmasını diledi. Sporcuların da Kovid-19 salgınından çok etkilendiğini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Şartlara uyum göstermek gibi bir zorunluluğumuz var. Bizden daha özverili çalışan sağlık sektöründeki insanlar var ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Canlarını kaybedenler var, onların bu sıkıntıları yaşadığı yerde biz burada açık havada karınca kararınca bir şeylerin mücadelesini vermeye gayret gösteriyoruz. En azından halkın bozulan moraline katkı sağlayabileceğimiz en ufak destek yapabilmişsek ne mutlu bize. İnşallah güzel şeylerin konuşulduğu, sakatlığın olmadığı, bütün takımların sporun ruhuna uygun bir şekilde hareket edebildiği ve yaşayabildiği bir futbol sezonu olsun."

Karaman, transfer çalışmaları hakkında bir soru üzerine, kulüp bünyesinde takıma oyuncu kazandıran profesyonellerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz onların yeteneğine inanıyoruz. Biz kendi istediğimiz bazdaki oyuncu yetenekleri, pozisyon ve mevki tarifini yaptık arkadaşlarımızın. Onların yeteneklerine ve özverisine ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah hem bizlerin hem taraftarlarımızın mutlu olacağı, camiamıza güç katacak oyuncuları bünyemize katarlar."

- A Milli Takım'ın performansı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansının sorulması üzerine Karaman, şöyle konuştu:

"Biz spor kültürü olarak bir orta yolu bulamıyoruz. Ya övgülerle çok üst seviyeye getiriyoruz, ya da yergilerle ayaklar altına alıyoruz. Daha önce elde edilen başarıları, verilen hizmeti yok sayıyoruz. Bunlar çok doğru değil. Şenol hocayı turnuva öncesine kadar yere göğe sığdıramıyorduk. Şenol hoca mükemmeldi, doğru şeyler yapıyordu, ne oldu turnuvada istenilen sonuç olmadı diye. Bu turnuvalar basit turnuvalar değildir. Gönlümüz elbette çok büyük başarılar elde edip, gençlerimizin Avrupa sahnesinde çok farklı başarıyla alkış almasından yanaydı."

Karaman, A Milli Takımı'nın genç bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Genç yaşta tecrübeli oyuncu safına koyduk bu oyuncularımızı. Biraz sabretmemiz gerekiyor, ne onların beklentisine cevap verebildi kendileri, ne de biz o beklentiye cevap bulabildik ama sporun içinde bu tarz şeyler var ve biz bunu anlayışla karşılamamız lazım. Ne olursa olsun bunlar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız." ifadelerini kullandı.

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