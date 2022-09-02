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Göztepe, Tibet Öniz'i Muş 1984 Muşspor'a kiraladı

02.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Tibet Öniz'i Muş 1984 Muşspor'a kiraladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 20 yaşındaki Tibet Öniz'i TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tibet Öniz'in sezon sonuna kadar Muş 1984 Muşspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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