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Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

06.03.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanında, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 8 Mart Salı günü devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Trabzonspor

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