Göztepe, Trabzonspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekibin Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanında, dünkü müsabakada forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 8 Mart Salı günü devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz