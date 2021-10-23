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Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

23.10.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmanda da kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak" - "Umarım sonu güzel olur ama daha 10. haftayı oynadık, önümüzde çok yol var"

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, aldıkları sonucun Fenerbahçe galibiyeti sonrası büyük önem taşıdığını söyledi.

Avcı, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, Gürsel Aksel Stadı'nda çok güzel bir atmosfer olduğunu belirtip, tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk yarının 25. dakikasından sonra oyuna hükmetmeye başladıklarını dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Önemli bir galibiyet aldık. 3 sağ bek oyunda değişti. Geçen hafta Bruno sakatlanmıştı, bugün Dorukhan'la başladık. Onun kasığında problem oldu, Serkan geçti, sonra da mecburiyetten bu sefer Hüseyin Türkmen'i oraya koyduk. Marek Hamsik'i 60 dakika hesaplamıştık ama 90 dakika sahada tutmak zorunda kaldık. Abdülkadir Ömür önemli mesafe kat etti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler son derece önemlidir. Fenerbahçe maçının kazanılmasından sonra böyle bir deplasmanda da kazanarak devam etmek bizi hızlandıracak. Onun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın ne kadar mutlu olduklarını tahmin edebiliyorum. Onlara armağan ediyorum. Trabzonspor taraftarı bizimle beraber olduğunda, bize hissettirdiği çok güzel duygular var. Geçen haftaki Fenerbahçe maçında bunu çok net gösterdiler. Cuma günü onları tekrar stada davet ediyorum."

Trabzonspor camiasının her zaman olduğu gibi yarışın içinde kalacağını belirten Abdullah Avcı, "Son zamanlarda yakaladığımız çok iyi bir enerji var. Şehrin bize verdiği destek, kulübümüzün sağladığı imkanlar var. Umarım sonu güzel olur ama daha 10. haftayı oynadık, önümüzde çok yol var." değerlendirmesinde bulundu.

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