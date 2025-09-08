Göztepe transferin son günlerinde Galatasaray'ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor! Teklif bile yaptılar...

Süper Lig’in dişli takımlarından Göztepe’de ön hat için golcü oyuncu arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Galatasaray’a transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY’A TEKLİF YAPTILAR

İzmir temsilcisi Galatasaray’a Ahmed Kutucu için kiralama teklifinde bulunurken, genç oyuncunun 1 yıllık maaşını karşılamayı teklif etti. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk’la görüşerek teklifi düşünmek için süre istedi.

GÖZTEPE OYUNCU AVINDA!

Sarı kırmızılılar, dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.