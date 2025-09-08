SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe transferin son günlerinde Galatasaray'ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor! Teklif bile yaptılar...

Galatasaray’da Ahmed Kutucu için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Lig lideri sarı kırmızılılarda forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu Göztepe ile görüşmelerde bulunuyor.

Göztepe transferin son günlerinde Galatasaray'ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor! Teklif bile yaptılar...
Burak Kavuncu
Ahmed Kutucu

Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in dişli takımlarından Göztepe’de ön hat için golcü oyuncu arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Galatasaray’a transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu için transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY’A TEKLİF YAPTILAR

Göztepe transferin son günlerinde Galatasaray ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor! Teklif bile yaptılar... 1

İzmir temsilcisi Galatasaray’a Ahmed Kutucu için kiralama teklifinde bulunurken, genç oyuncunun 1 yıllık maaşını karşılamayı teklif etti. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk’la görüşerek teklifi düşünmek için süre istedi.

GÖZTEPE OYUNCU AVINDA!

Göztepe transferin son günlerinde Galatasaray ın golcü oyuncusu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor! Teklif bile yaptılar... 2

Sarı kırmızılılar, dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması! Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!
Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!
Anahtar Kelimeler:
transfer Göztepe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!

Süper Lig devi Real Madrid'e teklif yaptı!

Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip! Her an gidebilir...

Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip! Her an gidebilir...

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

Cengiz Ünder için Sergen Yalçın'dan flaş sözler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.