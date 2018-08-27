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Göztepe Vagner Love transferini bitiriyor!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 27.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, “Zora girdi” dedi ama Fenerbahçe zaferi sonrası İzmir ekibi, Vagner Love’u transfer etmek için harekete geçti. Göztepe, Vagner Love transferini bugün bitirmek istiyor.

Göztepe Vagner Love transferini bitiriyor!

Fenerbahçe’yi devirip yıllar süren İstanbul takımı fobisine son veren, bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Göztepe’de gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar’da başkan Mehmet Sepil, Sarı- Lacivertliler karşısında takımına etkili futbol oynatan teknik direktör Bayram Bektaş’ı ödüllendirmek için düğmeye bastı.

Transferde kadrosuna forvet katmayı planlayan Göztepe’de Beşiktaşlı Vagner Love listenin en başındaki isim. Beşiktaş’la görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Sepil’in bugün Beşiktaş yönetimiyle bir kez daha görüşeceği belirtildi.

İzmir ekibi, teknik heyetin de çok istediği Brezilyalı forveti takıma kazandırmak adına tüm şartları zorlayacak.

75'er bin TL prim

Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig’de siftah yapan Göztepeli futbolcular ceplerini de doldurdu.

Önemli bir galibiyete imza atan oyunculara 75’er bin TL prim verildiği bildirildi. Bu primin 25’er bin TL’sini Sarı-Kırmızılılar’ın ana sponsoru olup formanın göğsüne reklamını veren Türkerler Holding’in karşıladığı bildirildi.

‘En değerli 3 puan’

Göztepe ile çıktığı ilk 2 Süper Lig maçında hüsran yaşayan teknik direktör Bayram Bektaş, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyete en çok sevinen isimlerin arasındaydı. Genç hoca Süper Lig kariyerindeki ilk zaferini Fenerbahçe karşısında elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

İstekli mücadele ettiklerini belirten genç hoca, “Aynı arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var” dedi.

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Göztepe vagner love

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