Göztepe Vagner Love transferini bitiriyor!

Fenerbahçe’yi devirip yıllar süren İstanbul takımı fobisine son veren, bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Göztepe’de gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar’da başkan Mehmet Sepil, Sarı- Lacivertliler karşısında takımına etkili futbol oynatan teknik direktör Bayram Bektaş’ı ödüllendirmek için düğmeye bastı.

Transferde kadrosuna forvet katmayı planlayan Göztepe’de Beşiktaşlı Vagner Love listenin en başındaki isim. Beşiktaş’la görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Sepil’in bugün Beşiktaş yönetimiyle bir kez daha görüşeceği belirtildi.

İzmir ekibi, teknik heyetin de çok istediği Brezilyalı forveti takıma kazandırmak adına tüm şartları zorlayacak.

75'er bin TL prim

Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig’de siftah yapan Göztepeli futbolcular ceplerini de doldurdu.

Önemli bir galibiyete imza atan oyunculara 75’er bin TL prim verildiği bildirildi. Bu primin 25’er bin TL’sini Sarı-Kırmızılılar’ın ana sponsoru olup formanın göğsüne reklamını veren Türkerler Holding’in karşıladığı bildirildi.