Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabaka için son çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardında parkur çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Dzenan Burekovic, Marko Mihojevic ve Kubilay Sönmez takımdan ayrı çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.



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