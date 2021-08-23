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Göztepe-Yeni Malatyaspor maçının ardından

23.08.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: - "Bizim biraz daha oyun için kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Bizim biraz daha oyun için kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kaybetmenin üzücü olduğunu ama maçın başından sonuna kadar futbolun doğrularını yapmaya çalışan ve mücadele eden bir takım görüntüsü ortaya koyduklarını söyledi.

Üçüncü bölgeye taşıdıkları topları iyi değerlendiremediklerini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"O bölgede çok etkisiz kaldık. Girdiğimiz pozisyonlar şayet daha erken bir zamanda gol bulabilmiş olsaydık farklı bir sonuç olabilirdi ama kapanan ve oyunu oldukça soğutmaya yönelik hamleler yapan rakibe karşı oyunu biraz daha hızlandırmalıydık. Final pas tercihlerini daha etkili yapmalıydık. O konuda yetersiz kaldık. Ligin başı ama 2 haftadır takımın ortaya koyduğu mücadele, oyun oynama isteği ve gayreti var. Bizim biraz daha oyun için kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Onun üzerine çalışmalarımız olacak. Umarım bizi sevenlere, destekleyenlere daha iyi sonuçlar armağan edebiliriz. Ben ve oyuncularım, taraftarlarımız mutlu olmayı hak ediyor. Kabullenemiyorum bazen, sakin kalmaya çalışıyorum. Dediğim gibi lig başı diyelim, lig başı kazası diyelim ama her birimiz kendi payımıza yeterli eleştiriyi yapacağız."

Karaman, geçen seneden sahip oldukları bir kadro iskeletinin olduğunu belirterek, "Her yapılan transfer oynayacak diye bir kural yok ama zaman içerisinde umuyor ve bekliyoruz ki biraz daha kalitelerini artırarak, kendilerini geliştirerek forma ağırlığını, aidiyetini hissederek daha uzun süre forma süresi bulacaklar." dedi.

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