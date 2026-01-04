Göztepe yeni Romulo'yu Brezilya'da buldu! Guilherme Luiz İzmir'de

Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe transfer dönemine hızlı girdi. Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes’i renklerine bağlarken, forvet bölgesine de Brezilya Ligi'nden transfer yaptı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Göztepe'den yapılan açıklamaya göre:

2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık.

Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz!

Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz.

YENİ ROMULO BENZETMELERİ OLDU

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dikkatinde kaçmayan Göztepe'nin başarılı forveti Romulo Alman ekibi RB Leibzig'e transfer olurken, İzmir ekibi bu satıştan ciddi bir gelir de elde etmişti. Taraftarlar Guilherme Luiz Oliveira da Silva transferine de Romulo benzetmeleri yaparak doğru bir oyuncu profiline gidildiğini belirtiyor.