Trabzonspor, Gaziantep FK’ya yenilmiyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olarak zirve yarışında önemli 3 puan kaybeden Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdürerek moral bulmak istiyor

TRABZONSPOR RAKİBİNE YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de Gaziantep FK ile ligde oynadığı 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

Trabzonspor, sahasında rakibi ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 19 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig’de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer söz konusu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep’de oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
Kaynak: İHA

