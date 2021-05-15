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Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir

15.05.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 20.30’da oynanacak Göztepe-Beşiktaş öncesi acil toplantı kararı alan Göztepe Yönetim Kurulu’nun, alınacak karar sonrası maça gelmeyebileceği öğrenildi.

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmeyebilir

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30’daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ev sahibi ekip Göztepe’nin yönetim kurulu flaş bir şekilde acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantının ardından Göztepe Yönetim Kurulu üyelerinin maça gelmeme kararı alabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin alabileceği bu karara neyin neden olduğu bilinmezken, yönetimden sarı-kırmızılı taraftarlara da sükunet çağrısı geldi.

Göztepe yönetimi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde maçın oynanacağı stada taraftarın alınmayacağını ve stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarıda bulundu.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ ÇIKMIŞTI

Süper Lig 'in son haftasında İzmir'de oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendirecek Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi kafile sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş'ın Göztepe kafilesinde teknik heyet futbolcular ve onların eşleriyle çocukları olmak üzere 91 kişi yer alıyor. Ancak Göztepe yönetimi bu sezon sadece 20 kişiye izin vermiş durumda. Beşiktaş'ı da 20 kişiyle sınırlandırıyorlar. Göztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi kararlarını gerekçe göstererek 20 kişiden fazlasına izin vermediği öğrenildi. Siyah beyazlıların ise şampiyonluk maçı olduğu gerekçesiyle İzmir ekibinden izin istediği belirtildi. İki kulüp yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne diyelim şimdi bu duruma ???

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