Göztepe'de Süper Lig'deki en farklı yenilgi tekrarlandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 7-1'lik mağlubiyetle Süper Lig tarihinde 3. kez 6 farklı yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesinde 7 gole engel olmayan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 12 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.
Bu sezon 30. kez yer aldığı Süper Lig'de daha önce iki defa 6 farklı yenilgi yaşayan Göztepe, 1974-1975 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 7-1, 2001-2002'de İzmir'de Beşiktaş'a 6-0 yenildi.
Göztepe ayrıca daha önce 2002-2003'te kalesinde 7 gol gördüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 7-3 mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip sezonu VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) karşılaşmalarıyla tamamlayacak.
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