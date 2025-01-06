SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepeli Romulo, 3 büyükler karşısında dikkatleri çekti

Göztepeli Romulo, 3 büyükler karşısında dikkatleri çekti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.01.2025 12:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe’nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı.

Göztepeli Romulo, 3 büyükler karşısında dikkatleri çekti

Göztepe’nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, bu sezon Trendyol Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Şu ana kadar ligde kaydettiği 8 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 15 maçta 12 gole doğrudan katkı vererek galibiyetlerde önemli bir role sahip oldu.
22 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış 3 büyükleri ise boş geçmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı birer gol atan Romulo, Beşiktaş’a karşı ise gol atamasa da 2 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Böylece Brezilyalı yıldız, 3 büyükler karşısında 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole doğrudan katkı vermeyi başardı.

GÖZTEPE, 3 BÜYÜKLERDEN 4 PUAN ALDI

Göztepe, 3 büyükler karşısında Fenerbahçe ile Gürsel Aksel’de 2-2 berabere kalırken, Beşiktaş’ı ise deplasmanda 4-2 mağlup etti. İzmir ekibi, tek yenilgisini ise hafta sonu Galatasaray’a deplasmanda 2-1 kaybederek aldı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, toplayabileceği 9 puanın 4’ünü elde etmiş oldu.

ROMULO’NUN OPSİYONU KULLANILACAK

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense’den kiralık olarak Göztepe’ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig’de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin şampiyonluğunda önemli bir rol oynarken, sergilediği oyunla da kısa bir süre içerisinde taraftarın beğenisini kazanmayı başardı. Romulo, Trendyol Süper Lig’de aynı performansını devam ettirince sarı-kırmızılı yönetim harekete geçerek oyuncunun 2.5 milyon Euro’luk bonservis opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Kısa bir süre içerisinde de konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.
Öte yandan Romulo’yu başta Trendyol Süper Lig ve Avrupa’dan birçok kulübün yakından takip ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından...

Ferdi Tayfur’un serveti gündemde! İsyan etti: Malından...

Tümer Metin'den çok konuşulacak açıklama! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını değerlendirdi

Tümer Metin'den çok konuşulacak açıklama! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını değerlendirdi

Galatasaray'da Gabriel Sara hakkında karar açıklandı! Performansıyla herkesi büyülemişti...

Galatasaray'da Gabriel Sara hakkında karar açıklandı! Performansıyla herkesi büyülemişti...

Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine sinirlendi ve sitem etti! Anderson Talisca transferi problem çıkardı...

Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine sinirlendi ve sitem etti! Anderson Talisca transferi problem çıkardı...

Asist yapacağını 'Maçkolik'ten öğrendi! Maça damga vuran an...

Asist yapacağını 'Maçkolik'ten öğrendi! Maça damga vuran an...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.