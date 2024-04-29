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  4. Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı

AA AA
29.04.2024 07:42
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İzmir'in Konak ilçesinde Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Güzelyalı Mahallesi'nde takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Göztepeli bir grup taraftar ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı.

İş yeri çalışanları, içeri girmek isteyen bazı taraftarlara müdahale etti.

Çalışanların da dahil olduğu kavgada, motosikletiyle grubun arasına dalan iş yeri sahibi darbedilerek başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı.

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