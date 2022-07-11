İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar Afyonkarahisar’da sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin ilk antrenmanını yaptığı belirtildi.

Teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda çeşitli oyunlar üzerinde çalıştı.

Öte yandan Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı için hazırlanan video, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



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