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Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı

11.07.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin Afyonkarahisar kampı başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarını 24 Temmuz Pazar gününe kadar Afyonkarahisar’da sürdürecek sarı-kırmızılı ekibin ilk antrenmanını yaptığı belirtildi.

Teknik direktör Turgay Altay yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Göztepeli futbolcular, daha sonra dar alanda çeşitli oyunlar üzerinde çalıştı.

Öte yandan Göztepe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı için hazırlanan video, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Afyonkarahisar futbol

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