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Göztepe'nin konuğu Tuzlaspor

15.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin konuğu Tuzlaspor

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Tuzlaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 7 karşılaşmada 8 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Tuğbey Akgün ile sarı kart cezalısı Dino Arslanagic, yarın forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci'den sonra Eren Şafak'la da yollarını ayıran Tuzlaspor ise ilk 8 haftada 9 puan elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Tuzlaspor futbol 1.lig

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