Gözünü kaybeden Gönül Yazar'dan yeni haber!

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, canlı yayında yakın dostu usta sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.
Onur Akay, TV8’de ekranlara gelen '2. Sayfa' programının stüdyo konuğu oldu. Akay, 'Taş Bebek' lakabıyla tanınan usta sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.
Canlı yayında Yazar’ın yaşadığı ev kazasının detaylarını da anlatan Akay, "Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı. Gönül Abla, gece 03:00’de yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama bulanıklık başladı. 1.5 sene bulanıklık geçer diye bekledi, hastaneye gitmedi ama rahatsızlığı geçmedi. Sol gözü tamamen görmüyordu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca çok korktu. Özel bir
hastaneye gitti ve iki ayrı ameliyat oldu. Ameliyatta bir öne, bir arkaya bir de ortaya olmak üzere gözlerine üç tane tane lens taktılar.
Çok pahalı bir ameliyat oldu. 'Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi' diyerek ağladığında ben de çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Doktorlar iki gözünü de düzeltti, pırlanta gibi görüyor.
Telefonla konuştum ve 'Gözlerim pırlanta gibi oldu' diyor. Evinde Boğaz'a karşı bir teras var ve 'Oradan baktığımda Çamlıca Camii’nin minaresine biri çıksa görürüm' diyor.” ifadelerini kullandı.
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