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  4. GRAFİKLİ - Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

GRAFİKLİ - Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 02.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 5 yılda Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak Avrupa'ya geçmeye çalışan 238 bin 158 düzensiz göçmeni yakaladı - Son 5 yılda denizlerde 654 düzensiz göçmen boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti - 2019 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 802 olurken, bu rakam 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak Avrupa'ya geçmeye çalışırken Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan düzensiz göçmen sayısı, son 5 yılda 238 bin 158'e ulaştı.

İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ya da kaçak yollarla giren ve buradan da Avrupa'ya daha iyi bir yaşam ümidiyle geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umuda yolculukları 2015 yılında zirve yaparak 91 bin 611 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde yaptıkları denetimlerde 2016'da 37 bin 130, 2017'de 21 bin 937, 2018'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016'da imzalanan "Geri Kabul Anlaşması"nın ardından azalan yakalanan göçmen sayısı, 2019'da yeniden artış gösterdi. 2019 yılında denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısı, 60 bin 802 oldu. Bu sayı, aynı zamanda 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Düzensiz göçteki 2019 hareketliliği rakamlara da yansıdı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artış gösterdi.

En fazla yasa dışı göç girişimleri ise ağustos, eylül ve ekim aylarında yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, eylül ayında 12 bin 68, ekimde 11 bin 908, ağustosta ise 8 bin 245 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilen ve denize çıkmadan jandarma ve emniyet birimleri tarafından da 47 bin 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizlerde son 5 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 238 bin 158'e ulaştı.

- 654 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Umuda yolculukları ölümle sonuçlanan düzensiz göçmen sayısı ise son 5 yılda 654 oldu.

Bindikleri deniz araçları alabora olan ya da batan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 654 kişi ya boğuldu ya da hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi.

2015 yılında 279, 2016'da 192, 2017'de 56, 2018'de 93, 2019'da ise 34 düzensiz göçmen, çıktıkları umut yolunda hayatını kaybetti.

Son 5 yılda düzensiz göçleri organize ettikleri iddiasıyla da 646 kişi yakalandı.

DENİZLERDE YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI YAŞAMINI YİTİREN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISI 2015 91.611 279 190 2016 37.130 192 118 2017 21.937 56 171 2018 26.678 93 87 2019 60.802 34 80 TOPLAM 238.158 654 646

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Ege Denizi Sahil Güvenlik Komutanlığı

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