GRAFİKLİ - Denizlerde son 5 yılda 238 bin düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak Avrupa'ya geçmeye çalışırken Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan düzensiz göçmen sayısı, son 5 yılda 238 bin 158'e ulaştı.

İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ya da kaçak yollarla giren ve buradan da Avrupa'ya daha iyi bir yaşam ümidiyle geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" sürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yasa dışı yollarla deniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin umuda yolculukları 2015 yılında zirve yaparak 91 bin 611 oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde yaptıkları denetimlerde 2016'da 37 bin 130, 2017'de 21 bin 937, 2018'de 26 bin 678 düzensiz göçmeni yakaladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Mart 2016'da imzalanan "Geri Kabul Anlaşması"nın ardından azalan yakalanan göçmen sayısı, 2019'da yeniden artış gösterdi. 2019 yılında denizlerde yakalanan düzensiz göçmen sayısı, 60 bin 802 oldu. Bu sayı, aynı zamanda 2015'ten sonraki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.