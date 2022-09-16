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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

16.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 7, Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta maçları yapılacak - TFF 2. Lig'e 5, TFF 3. Lig'e ise 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e 7, Spor Toto 1. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 5, TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları yapılacak.

Süper Lig'de haftanın perdesi bu akşam yapılacak Galatasaray-Arabam.com Konyaspor ve Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla açılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

1. Lig'de ise haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, Altay'ı konuk edecek. Bu müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TFF 2. Lig maçları 18 Eylül Pazar, TFF 3. Lig mücadeleleri ise yarın ve pazar günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

- 1. Lig

Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

- 2. Lig

Beyaz Grup:

18 Eylül Pazar:

15.30 Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu

16.00 Somaspor-Esenler Erokspor (Soma Atatürk)

16.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)

19.00 Bursaspor-Sivas Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

19.00 Şanlıurfaspor-Ankaraspor (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-İnegölspor (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Bayburt Özel İdare (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

18 Eylül Pazar:

15.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Gazi)

15.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırşehir FK-Sarıyer (Kırşehir Ahi)

15.30 Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Kocaelispor-Bucaspor 1928 (Belediye Derincespor)

17.00 İskenderunspor-Adıyaman FK (Yeni Hatay)

19.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK (Diyarbakır)

19.00 TECO Karacabey Belediyespor-Fethiyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

- 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.30 Hacettepe 1945-Karbel Karaköprü Belediyespor (Çubuk İlçe)

16.00 Belediye Derincespor-1954 Kelkit Belediyespor (Belediye Derincespor)

18 Eylül Pazar:

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Amasyaspor (Elazığ Doğukent)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor (3 No'lu Çim Saha)

15.30 1922 Konyaspor-Karşıyaka (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Edirnespor-52 Orduspor (Edirne 25 Kasım)

16.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Eskişehirspor (Şile)

16.00 Belediye Kütahyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Dumlupınar)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)

2. Grup:

Yarın:

16.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Kuşadası Özer Türk)

18 Eylül Pazar:

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Darıca Gençlerbirliği (Of İlçe)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Turgutluspor (Iğdır Şehir)

15.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Başpınar)

15.30 Karaman FK-Elazığ Karakoçan FK (Kemal Kaynaş)

16.00 Bayrampaşa-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

3. Grup:

Yarın:

15.30 Kepez Belediyespor-Osmaniyespor (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Efeler 09 (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Akhisarspor-Merkür Holding Erbaaspor (Spor Toto Akhisar)

18 Eylül Pazar:

15.00 Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya FK (Muş Şehir)

15.00 Artvin Hopaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Hopa İlçe)

15.00 Malatya Arguvanspor-Bursa Yıldırımspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Fatsa Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Fatsa İlçe)

15.30 Niğde Anadolu FK-Bergama Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Dağılgan)​​​​​​​

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