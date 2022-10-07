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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

07.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu, Spor Toto 1. Lig'de ise 8. hafta maçları yapılacak - TFF 2. Lig 9'uncu, TFF 3. Lig ise 6. hafta maçlarıyla sürecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'e 9'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 9'uncu, TFF 3. Lig'de ise 6. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

Yarın:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

- 1. Lig

Bugün:

20.00 Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

9 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Pendikspor (Denizli Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

- 2. Lig

Beyaz Grup:

9 Ekim Pazar:

15.30 Somaspor-İnegölspor (Soma Atatürk)

15.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Nazilli İlçe)

15.30 Arnavutköy Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

18.30 Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Ankaraspor (Zafer)

19.00 Batman Petrolspor-Esenler Erokspor (Batman Yeni Şehir)

19.00 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)

19.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)

19.00 Isparta 32-Menemen FK (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

9 Ekim Pazar:

15.00 Etimesgut Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 GMG Kastamonuspor-Adıyaman FK (Gazi)

15.00 Ankara Demirspor-1461 Trabzon FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Kırşehir Futbol-Pazarspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Serik Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Serik İsmail Oğan)

15.30 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Kocaelispor-Fethiyespor (Darıca İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Weecoins Kırklarelispor (Yeni Buca)

19.00 Diyarbekirspor-İskenderunspor (Diyarbakır)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

- 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.30 Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor (Çatalca İzzettin)

9 Ekim Pazar:

14.30 BC Group Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Yomraspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Hacettepe 1945 (Kelkit İlçe)

15.00 Amasyaspor FK-1922 Konyaspor (Merzifon İlçe)

19.00 Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eskişehirspor-Edirnespor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Kütahyaspor (Mersin)

19.00 52 Orduspor FK-Entegre Solar Elazığspor (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Turgutluspor (Darıca İlçe)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.30 Bulvarspor-Karaman FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

9 Ekim Pazar:

14.30 Amberçay Eynesil Belediyespor-Bayrampaşa (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Elazığ Karakoçan Fk-Orduspor 1967 (Elazığ Doğukent)

14.30 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Ergene Velimeşespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadasıspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor (Osmanlı)

15.30 Efeler 09-Bursa Yıldırımspor (Adnan Menderes)

15.30 Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor (Bergama 14 Eylül)

9 Ekim Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Büyükçekmece Tepecikspor (Şile)

14.30 Osmaniyespor FK-Malatya Arguvanspor (7 Ocak)

14.30 Merkür Holding Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Erbaa İlçe)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Kepez Belediyespor (Siirt Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Fatsa Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

15.30 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor (Sapanca Atatürk)

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