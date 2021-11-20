YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GRAFİKLİ - Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

GRAFİKLİ - Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 394. randevu

20.11.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-125, gol sayısında da 536-489 üstünlüğü bulunuyor - Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 35 galibiyet aldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

- Ligde 129. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (FB-GS)20.11.2016ÜlkerSüper Lig2-023.04.2017Türk TelekomSüper Lig1-022.10.2017Türk TelekomSüper Lig0-017.03.2018ÜlkerSüper Lig0-002.11.2018Türk TelekomSüper Lig2-214.04.2019ÜlkerSüper Lig1-128.09.2019Türk TelekomSüper Lig0-023.02.2020ÜlkerSüper Lig1-327.09.2020Türk TelekomSüper Lig0-006.02.2021ÜlkerSüper Lig0-1

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyorMobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Kasım Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:55
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Kastamonu'da 26. Gezici Film Festivali sinemaseverlerle buluşacak

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki vaka artışına karşı aşı önerisi

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'daki sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.