GRAFİKLİ - Gemileri karadan yürüten Türk denizci: Umur Bey

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İlk Türk denizcileri arasında yer alan ve 1338 yılındaki Epir harekatında İnebahtı Körfezi'ne geçebilmek için gemileri 10 kilometre karadan yürütmesiyle Fatih Sultan Mehmet'e de ilham kaynağı olduğu belirtilen Aydınoğulları Beyi Gazi Umur Bey, Çaka Bey ile Türk denizciliğinin kurucusu olarak gösteriliyor.

Anadolu Selçuklu'nun son dönemlerinde bölgeye düzenlenen Moğol baskınları, Türkmen beyliklerinin Batı Anadolu sahillerine yayılmalarına neden oldu. Bu durum Bizans ile karadan mücadele eden Türkleri denizde de etkin hale getirerek yeni bir mücadele alanı oluşturdu.

Bu kapsamda Menteşe, Saruhan, Karesi ve özellikle de Aydınoğulları'nın birer sahil beylikleri kurması, Türk denizciliğinin gelişmesinin önünü açtı. Söz konusu gelişmeler Türk denizciliğinin en önemli isimlerinden Aydınoğulları Beyi Mehmet'in oğlu Umur Bey'in tarih sahnesine çıkmasını da sağladı.

AA muhabirinin, çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre Umur Bey, beyliğin merkezi ve başkenti olan Birgi'de dünyaya geldi.