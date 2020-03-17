GRAFİKLİ - İhracatta vites yükselten Sakarya 53 ilin toplamını solladı

ONUR ORHAN - Yılın ikinci ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artıran Sakarya, şubatta 53 ilin toplam rakamından daha fazla dış satım yaparak Türkiye ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini korudu.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisiyle ülke ekonomisine güç katan Sakarya, şubatta 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat payıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artış yakaladı.

Sakarya, toplamda 491 milyon 18 bin ihracat yapan 53 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

- İhracatta en büyük pay otomotiv sektöründen

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin şubat ihracatında en büyük pay, yüzde 92,1 ile yine otomotiv sektörü oldu. Sektörün yılın ikinci ayındaki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,69 artışla 466 milyon 110 bin dolar olarak kayıtlara geçti.