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GRAFİKLİ - İstanbul'da "süper" maç

29.07.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek - Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek - Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek - Kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Trabzonspor ve Beşiktaş ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

- Trabzonspor üçüncü, Sivasspor ilk kez oynayacak

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

- İlk kupa Beşiktaş'ın

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

- En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

- İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

- Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

- Süper Kupa maçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerMaçSonuç30.07.2006FrankfurtGalatasaray-Beşiktaş0-105.08.2007KölnFenerbahçe-Beşiktaş2-117.08.2008DuisburgGalatasaray-Kayserispor2-102.08.2009İstanbulBeşiktaş-Fenerbahçe0-207.08.2010İstanbulBursaspor-Trabzonspor0-312.08.2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-211.08.2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (uzatma)25.08.2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2/penaltı)08.08.2015AnkaraGalatasaray-Bursaspor1-013.08.2016KonyaBeşiktaş-Galatasaray1-1 (0-3/penaltı)06.08.2017SamsunBeşiktaş-Atiker Konyaspor1-205.08.2018KonyaGalatasaray-Akhisarspor1-1 (4-5/penaltı)07.08.2019AnkaraGalatasaray-Akhisarspor1-027.01.2021İstanbulMedipol Başakşehir-Trabzonspor1-205.01.2022DohaBeşiktaş-Antalyaspor1-1 (4-2/penaltı)- Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

SezonMaçSkor1965-1966Galatasaray-Beşiktaş2-01966-1967Beşiktaş-Altay1-01967-1968FenerbahçeOtomatikman kazandı1968-1969Galatasaray-Göztepe2-01969-1970Göztepe-Fenerbahçe3-11970-1971Eskişehirspor-Galatasaray3-21971-1972Galatasaray-MKE Ankaragücü1-01972-1973Fenerbahçe-Galatasaray2-11973-1974Beşiktaş-Fenerbahçe3-01974-1975Fenerbahçe-Beşiktaş2-01975-1976Trabzonspor-Galatasaray2-11976-1977Trabzonspor-Beşiktaş1-1 (Penaltılarla 3-1)1977-1978Trabzonspor-Fenerbahçe1-01978-1979Trabzonspor-Fenerbahçe2-11979-1980Trabzonspor-Altay1-01980-1981MKE Ankaragücü-Trabzonspor1-01981-1982Galatasaray-Beşiktaş2-01982-1983Trabzonspor-Fenerbahçe2-01983-1984Fenerbahçe-Trabzonspor1-01984-1985Fenerbahçe-Galatasaray1-1 (Penaltılarla 4-2)1985-1986Beşiktaş-Bursaspor2-11986-1987Galatasaray-Gençlerbirliği3-21987-1988Galatasaray-Sakaryaspor2-01988-1989Beşiktaş-Fenerbahçe1-01989-1990Fenerbahçe-Beşiktaş3-21990-1991Galatasaray-Beşiktaş1-01991-1992Beşiktaş-Trabzonspor2-11992-1993Galatasaray-Beşiktaş2-01993-1994Beşiktaş-Galatasaray3-11994-1995Trabzonspor-Beşiktaş2-01995-1996Galatasaray-Fenerbahçe3-01996-1997Galatasaray-Kocaelispor2-1 (Uzatmada)1997-1998Beşiktaş-Galatasaray2-1 (Uzatmada)

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