GRAFİKLİ - Kapadokya'da turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı, 2019'da tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134'e ulaştı.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı yerleşimleri ile tanınan, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bölge, dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, 2019 yılında 3 milyon 834 bin 134 turist ziyaret etti. 2019 yılında Kapadokya'daki turistik merkezleri gezen kişi sayısı, bölgede "altın yıl" olarak kabul edilen bir önceki yıla kıyasla yüzde 30, 2017'ye oranla yüzde 73, 2016'ya göre ise yüzde 157 artış gösterdi.
Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl en çok turist, 566 bin 33 kişi ile ağustos ayında konuk edilirken, bölgede en çok ziyaretçi çeken turistik merkez, 1 milyon 417 bin 118 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi oldu.
- 2020 yılında 5 milyon turist hedefleniyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019 yılında Kapadokya'da turist rekorunu kırdık. Dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi ağırladık. 2020'de bu rakamın da üstüne çıkarak yeni bir rekor elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Uzak Doğulu turistlerin yanı sıra Rus turistlerin de Kapadokya'ya geldiğini belirten Aldemir, şunları kaydetti:
"Bunun bizim için ayrı bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Balkanlar'dan Avrupa ülkelerine kadar çok çeşitli yerlerden turist alıyoruz. 2020 yılında 5 milyon, 2023 yılında 7 milyon turist sayısının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşılacağına inanıyorum ancak altyapımız yeterli değil, konaklama tesislerinde yatak kapasitesinin artırılması gerekiyor. Balon turizmine ilgi çok ama talep eden tüm turistler bu etkinlikten faydalanamıyor."
- "Taleplere cevap veremedik"
Bölgede faaliyet yürüten bir acentenin sahibi Coşkun Kırtıl da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla insanların görsel güzelliği olan turizm destinasyonlarına ilgi gösterdiğini, Kapadokya'nın da bu açıdan gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini dile getirdi.
Kapadokya'da geçen yılın yoğun geçtiğini anlatan Kırtıl, "Otel taleplerine cevap veremedik, kapasitemiz yetmedi. Konaklama tesisleri ve uçak seferlerinin artırılması gerekiyor. Bu anlamda yapılacak yatırım, bölgeye gelecek turist sayısının artmasını sağlayacaktır. Kapadokya, tarihi, kültürel ve doğal yapısı ile başka yerde olmayan bir özelliğe sahip, sıcak hava balonlarıyla ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Bu zenginlikler de ilginin artmasını sağlıyor." diye konuştu.
Bölgede 15 yıldır kayadan oyma otel işleten Tayfur Taşkın ise 2019 yılı boyunca tüm aylarda, tesislerinde yüze 90 doluluk yaşandığını, 2020'de bölgeyi tercih edeceklerin taleplerine cevap verebilmek adına yatak kapasitesini artırmayı planladıklarını ifade etti.
- Kapadokya'daki turist sayıları
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini son 6 yılda ziyaret eden turist sayısı şöyle:
Dönem 2014 2015 2016 2017 2018 2019Ocak 92 bin 879 91 bin 956
45 bin 960
44 bin 532 102 bin 540
123 bin 244
Şubat111 bin 577 117 bin 541
55 bin 840 51 bin 405 110 bin 289
128 bin 955
Mart 175 bin 257
155 bin 66 80 bin 392 72 bin 541 172 bin 33
188 bin 487
Nisan 276 bin 924
254 bin 868
149 bin 627
196 bin 827
320 bin 287
360 bin 46
Mayıs 361 bin 670
365 bin 317
226 bin 348
322 bin 17
280 bin 246
333 bin 655
Haziran 243 bin 106
226 bin 227
114 bin 563
220 bin 972
250 bin 960
428 bin 230
Temmuz 218 bin 177
270 bin 840
162 bin 505
264 bin 702
309 bin 850
393 bin 728
Ağustos 507 bin 45
412 bin 270
222 bin 588
324 bin 686
412 bin 559
566 bin 33
Eylül 285 bin 653
282 bin 31
164 bin 996
242 bin 848
320 bin 696 380 bin 12
Ekim 302 bin 126
227 bin 787
135 bin 473
205 bin 621
324 bin 375
389 bin 719
Kasım 161 bin 873
125 bin 927
80 bin 164 139 bin 177
203 bin 905
370 bin 482
Aralık115 bin 256 78 bin 242
55 bin 37 121 bin 44
141 bin 802
171 bin 543Toplam 2 milyon 851 bin 543
2 milyon 608 bin 73
1 milyon 493 bin 493
2 milyon 206 bin 372
2 milyon 949 bin 542
3 milyon 834 bin 134
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