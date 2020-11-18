GRAFİKLİ - Kısa Çalışma Ödeneği salgın döneminde işçi ve işverene can simidi oldu

ÖZCAN YILDIRIM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.

Tüm dünyada toplum sağlığını ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, çalışma hayatını da sekteye uğrattı.

Salgının işletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için birçok ülke gibi Türkiye de önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaşıldı.

Yardım, ödeme ve destekleri içeren pakette, "Kısa Çalışma Ödeneği" ve "Nakdi Ücret Desteği" uygulamaları etkin şekilde kullanıldı.

- Daha fazla çalışanın yararlanması için koşullar esnetildi

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine "Kısa Çalışma Ödeneği" ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı.