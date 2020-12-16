GRAFİKLİ - Sakarya 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla 47 ilin toplamını "solladı"

Yılın 11 ayında 150 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yapan Sakarya, bu satışlardan 3 milyar 887 milyon 641 bin dolar gelir elde etti. Kent böylece, ocak-kasım döneminde toplamda 3 milyar 785 milyon 162 bin dolar ihracat yapan 47 ili geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki ihracatında ciddi azalma yaşansa da normalleşme dönemiyle üretim ve dış satımda yeniden tırmanışa geçildi.

ONUR ORHAN - Sakarya , ocak-kasım döneminde 150 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 887 milyon 641 bin dolarlık dış satım yaparak 47 ilin toplam ihracat rakamını geride bıraktı.

"Otomotiv şehri Sakarya"dan söz konusu dönemde 3 milyar 477 milyon 248 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Kentteki otomotiv fabrikaları, Kovid-19 sürecinin ilk döneminde üretime bir süre ara verse de normalleşme dönemine girilmesiyle yeniden atağa geçti.

Yılın 11 aylık ihracatında ikinci sırayı 69 milyon 254 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü aldı. Bunu, 56 milyon 141 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 49 milyon 672 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 43 milyon 245 bin dolarla makine ve aksamları sektörleri izledi.

Bu sektörler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 26,1 ile iklimlendirme sanayisi sektöründe yaşandı.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ülke, 527 milyon 197 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi 382 milyon 937 bin dolarla Fransa, 317 milyon 134 bin dolarla Almanya, 274 milyon 628 bin dolarla İspanya, 234 milyon 427 bin dolarla ABD takip etti.

