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GRAFİKLİ - Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2,6 milyar dolarlık ihracat

14.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhracatını ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,66 artıran Sakarya, 146 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 583 milyon 958 bin dolarlık satış gerçekleştirdi - Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay yüzde 88,6 ile otomotiv sektörünün oldu, en çok satış Fransa'ya yapıldı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, yılın ilk yarısında 2 milyar 583 milyon 958 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, ocak-haziran döneminde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında ülke ihracatına yüzde 2,7 katkı sağlayan kent, otomotiv, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

Sakarya, Kovid-19 salgınına rağmen sektörlerde alınan sıkı tedbirler sayesinde üretim hızını artırdı. Böylece yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam ihracatta yüzde 35,66 artış gerçekleşti.

Kentten ocak-haziran döneminde 146 ülke ve 8 serbest bölgeye 2 milyar 583 milyon 958 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 88,6 ile otomotiv sektörünün oldu. Geçen yılın ilk yarısında otomotivde 1 milyar 711 milyon 170 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Söz konusu dönemler itibarıyla kentin otomotiv sektörü ihracatı yüzde 33,9 artış gösterdi.

Dış satımda ikinci sırada 58 milyon 390 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 34 milyon 701 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 34 milyon 11 bin dolarla makine ve aksamları, 29 milyon 23 bin dolarla iklimlendirme sanayi ve 26 milyon 163 bin dolarla çimento, cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

- En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 310 milyon 715 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 48,4 artış kaydedildi.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 288 milyon 780 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi 231 milyon 448 bin dolarla Almanya, 209 milyon 522 bin dolarla İspanya ve 170 milyon 918 bin dolarla ABD izledi.

Kentten yılın ilk yarısında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre artış oranları şöyle:

Ülkeler2020 (Bin dolar)2021 (Bin dolar)Artış (Yüzde)Fransa209,419310,71548,4Birleşik Krallık247,050288,78016,9Almanya163,707231,44841,4İspanya167,173209,52225,3ABD115,684170,91847,7Polonya102,273152,83049,4İtalya130,502149,93014,9Mısır65,711123,50988İsveç88,160120,57936,8İsrail37,053106,302186,9

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