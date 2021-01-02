GRAFİKLİ - Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45,5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla verilen toplam destek miktarlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz."