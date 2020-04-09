GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe

VOLKAN KAŞİK - Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2020'nin ilk üç ayında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 350 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020'nin ilk 3 ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 350 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.