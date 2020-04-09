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GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a yılın ilk üç ayında büyük darbe

MALATYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, örgüte ağır darbe vurmaya devam ediyor - Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu - Yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, aralarında terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 350 şüpheli gözaltına alındı, 75 örgüt üyesi tutuklandı - Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı

VOLKAN KAŞİK - Barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2020'nin ilk üç ayında yurt içinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 350 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020'nin ilk 3 ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 350 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 75'i tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Çok sayıda DEAŞ üyesi, yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

- Yılın ilk üç ayındaki bazı önemli operasyonlar

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan, aralarında örgütün sözde Batman il sorumlusu M.D'nin de olduğu 13 şüpheli tutuklandı. M.D'nin, terör örgütünün Suriye'deki kamplarına giderek faaliyet yürüttüğü ve halen DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü cezaevine konuldu.

Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülenlerin de olduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan Kırgızistan uyruklu çoban K.K'nin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edilen çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırşehir'de terör örgütüne yönelik operasyonda DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest bırakılanlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "Irak'ta bombalı eylemler yaptığını" itiraf eden zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen "Abu Taki Alshamy" kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) yakalandı. İlçede bir inşaatta gözaltına alınan zanlının, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Y.A.A. ile örgütte istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen Suriye uyruklu İ.E. ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Çorum'da DEAŞ'ın Irak'taki bombalı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Edirne'de Avrupa'ya geçmek için bekleyen sığınmacıların arasına saklanan 2 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

- DEAŞ'lıların aldığı cezalardan bazıları

Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları ve adreslerinde yapılan aramalarda maket uçakların bulunduğu iddiasıyla 8 sanığın yargılandığı davada Zelimkhan Aslembekovitch Tsaysaev, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 7 kişinin ise beraatine hükmedildi.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada Yasir Habib ve Ayman Ramazan, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanıktan Suriye uyruklu Mezin Elsamai 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mübarek İyade, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan birine, 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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