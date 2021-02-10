GRAFİKLİ - Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitim öncesi ailelere önerilerde bulundu:

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitim öncesinde ailelere, maskeyle kitap okuyarak ve oyun oynayarak çocuklarına öncülük etmelerini önerdi. Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten İlhan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerle ana sınıfları ve köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ailelere tavsiyelerini anlattı. Salgınla mücadelede maske takılması, hijyene dikkat edilmesi, fiziksel mesafenin korunması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi bireysel tedbirlere uyumun hayati önem taşıdığının altını çizen İlhan, sürecin ancak ve ancak herkesin sorumluluk içinde hareket etmesiyle atlatılmasının mümkün olduğunu vurguladı. Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatan İlhan, tedbirlere uyum konusunu, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin dayanışmayla yürütmesi ve bireysel önlemlerden asla taviz verilmemesi gerektiğine işaret etti.

- "Çocuklara maskeyle yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli" Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığının, okullarda alınacak önlemleri içeren "Toplumda Salgın Yönetimi Rehberi" hazırlandığını, Milli Eğitim Bakanlığınca da okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, sınıflarda kalabalığa izin verilmemesi, toplu bir araya gelinecek etkinliklerden kaçınılması gibi tedbirlerin belirlendiğini hatırlattı. İlhan, velilerin de bulaş riskinin önlenebilmesi için bazı kurallara uymaları gerektiğini bildirdi. Çocuklarını okula bırakan velilerin, sınıfa girmeyerek okul dışında beklemesinin uygun olduğunu dile getiren İlhan, şöyle devam etti: "Çünkü biz beklediğimizde diğer veliler de bekliyor ve kalabalık oluşuyor. Özellikle okul çıkışlarında kalabalık oluyor. Aileler, çıkışta bir araya geliyor, sohbet ediyorlar, kimi veliler yasak olmasına rağmen maalesef sigara içiyor, maskelerini aşağı indirmiş olabiliyorlar. Bu risklerden kaçınmak gerekiyor. Bunun ötesinde çocuklara hafta sonlarında maskeyle yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli. Örneğin, maskeyle kitap okuma, maskeyle oyun oynama konusunda çocuklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde okula gittiklerinde de maskeyle hayatlarını sürdürebileceklerini öğrensinler. Yine çocuklarımıza, okullarında bir şey yiyecek ve içeceklerse daha tenha bir yerde yapmalarını, maskelerini hemen içtikten, yedikten sonra takmalarını, el hijyenine dikkat etmelerini ve tuvalette kalabalık yapmamaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor."