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GRAFİKLİ - Trabzonspor, Avrupa'da 141. maçına çıkıyor

23.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 140 karşılaşmada 50 galibiyet, 36 beraberlik, 54 yenilgi aldı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

- Turu geçerse 2. kez

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

- Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

- En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 140 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

- Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 140 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAttığı golYediği golŞampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi29107122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi87332232116119UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi4-2259Toplam140503654178194

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