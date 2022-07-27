GRAFİKLİ - Türkiye, yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki bisiklet ihracatı 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgileri göre, geçen yılın ilk 6 ayında 69,5 milyon dolarlık bisiklet ihracatı gerçekleştiren Türkiye'nin bu alandaki ihracatı bu yılın aynı döneminde yüzde 2 düştü.

Türkiye, 100'ün üzerinde ülkeye bisiklet ihracatı yaptı. Türkiye'nin en fazla bisiklet ihraç ettiği ülkelerden Hollanda, Romanya, İspanya ve İsveç pazarlarında artış kaydedildi. Almanya, Fransa, Finlandiya, Birleşik Krallık, İtalya ve Bulgaristan'a yapılan ihracat ise düştü.

Türkiye'nin 2021 ve 2022 yılının 6 ayında bisiklet ihracatı ve en fazla ihracat yapılan 10 ülke şöyle oldu:

Ülke2021 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar)2022 Ocak-Haziran ihracatı (Dolar)Almanya10.218.4529.778.784Hollanda8.703.9169.777.466Fransa9.382.1368.694.542Finlandiya9.850.9877.226.098Romanya3.026.3185.369.405Birleşik Krallık5.168.3133.978.012İspanya2.838.7183.538.355İsveç1.661.6543.206.274İtalya7.943.5833.067.156Bulgaristan2.559.3772.388.924- Türkiye'nin bisiklet ihracatının yarıdan fazlası Manisa'dan

Manisa, 6 ayda Türkiye genelinde en fazla bisiklet ihracatı yapan il oldu. Bu dönemde 35 milyon 442 bin dolarlık bisiklet ihracatı yapan Manisa, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 52'sini tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'de en fazla bisiklet ihraç eden 5 ilin ihracat rakamlarına dolar bazında katkısı şöyle:

Manisa35.442.303İstanbul17.200.452İzmir9.065.064Eskişehir3.636.376Gaziantep2.011.818

