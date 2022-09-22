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  4. GRAFİKLİ - Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar 28 ülkeye ihraç ediliyor

GRAFİKLİ - Türkiye'de üretilen akıllı telefonlar 28 ülkeye ihraç ediliyor

22.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye'deki yatırımları yerli akıllı cep telefonu üretiminde hızlı artışı beraberinde getirirken bu yılın 7 ayında 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihraç edildi - Söz konusu akıllı telefon ihracatının yarısından fazlası Hollanda'ya gerçekleştirildi

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın önde gelen firmalarının Türkiye'deki yatırımları yerli akıllı cep telefonu üretiminde hızlı artış sağlarken bu yılın ocak-temmuz döneminde 28 ülkeye 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihraç edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapması, yerli cep telefonu üretiminde kalite ve kapasite artışını beraberinde getirdi. Yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansırken geçen yıl imal edilen cihaz sayısı 6 milyon 904 bin 630 adede yükseldi.

Söz konusu üretim Türkiye'deki istihdama ve yüksek teknoloji AR-GE deneyimine katkı yapmasının yanı sıra ihracatta da etkisini gösterdi. Akıllı telefonlara yönelik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl itibarıyla dış ticaret verisi üretmeye başladı.

TÜİK verilerine göre, bu yılın 7 ayında Türkiye'den 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihracatı gerçekleştirildi.

- Akıllı telefon ihracatının yarısından fazlası Hollanda'ya

Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 28 ülkeye akıllı telefon ihraç edildi. Bunun yüzde 53'ü Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu ülkeye 5 milyon dolarlık 14 bin 756 akıllı telefon gönderildi.

Türkiye'den Lübnan'a 861 bin dolar değerinde 9 bin 800, KKTC'ye 786 bin dolar değerinde 4 bin 247, Çin'e 746 bin dolar değerinde 11 bin 930, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 519 bin dolar değerinde 8 bin 702, Kosova'ya 334 bin dolar değerinde 985, Hong Kong'a 231 bin dolar değerinde 3 bin 790 adet akıllı telefon ihraç edildi.

- Akıllı saat ve tablet ihracatı verileri

Öte yandan, Türkiye'den geçen yıl toplamda yaklaşık 65 milyon dolarlık akıllı saat, 23 milyon dolarlık tablet ve dizüstü bilgisayar ihracatı yapılırken söz konusu rakamlar bu yılın 7 aylık döneminde sırasıyla 59 milyon dolar ve 13 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 7 ayında akıllı telefon ihracatı yapılan ilk 10 ülke şunlar oldu:

ÜlkeAdetTutar (Dolar)1Hollanda14.7565.040.9492Lübnan9.800861.0703Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti4.247785.9554Çin11.930745.9695BAE8.702518.8516Kosova985333.9117Hong Kong3.790230.9508Macaristan2.719216.6339Fildişi Sahili2.053211.55010Yunanistan1.990203.504

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