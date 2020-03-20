GRAFİKLİ - Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

YEŞİM SERT KARAASLAN - Dünya genelinde görülen ve ölümlere neden olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için sağlıklı kişilerin ek bir destek ürünü kullanmasının gerekmediği, sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların, dışarıdan bu vitamin veya minerali almasının uygun olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" ilan edilen Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Prof. Dr. Azap, tedbirli olunması ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hijyen, önlem ve karantina kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

- "Maske yıkandığında koruyuculuk işlevini kaybeder"

Prof. Dr. Azap, Kovid-19'a ilişkin en çok merak edilen soru ve cevapları şöyle sıraladı:

"YANLIŞ: Kovid-19 kabuklarıyla yenilebilen yeşillikler ve meyve ile sebzelerde tutunabildiğinden, meyveler kabukları soyularak yenilmeli, diğerlerinin ise tüketiminden kaçınılmalı.