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Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

10.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

İSTANBUL (AA) - İspanyol müziğinin usta isimlerinden Buika, Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

Usta sanatçı, 26 Ağustos'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkacak.

Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziği ile yani bir tarz oluşturan, birkaç kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olmuştu.

Aspendos ve Uniq Maslak'ta ilk kez sahneye çıkacak sanatçı, 2010'da "50 Harika Ses”ten biri olarak seçilmişti.

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