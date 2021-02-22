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Grand Prıx Velo Alanya Bisiklet Yarışı

22.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Grand Prix Velo Alanya Bisiklet Yarışı 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Clup Justiniano Hotel önünde start alan elit kadınlar yarışında 90 sporcu 69 kilometre pedal çevirdi.

Grand Prix Velo Alanya Bisiklet Yarışı 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Clup Justiniano Hotel önünde start alan elit kadınlar yarışında 90 sporcu 69 kilometre pedal çevirdi. Birinci Lokosphinks takımından Alena Ivanchenko, ikinci Uzbekistan National takımından Yanina Kuskova ve üçüncü Russian National takımından Mariia Novolodskaia oldu. Elit erkeklerde ise 150 sporcu 106 kilometre de mücadele etti. Birinci Terengganu Cycling takımında Carlos Julian Quintero Norena, ikinci Wildlife Generation Pro CYC takımından Alex Hoehn ve üçüncü Terengganu Cycling Takımından Metkel Eyob oldu.

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