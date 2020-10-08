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Grandmaster Sinan İslam Yılmaz’dan pandemi sürecinde kalıcı makyaj eğitimi

OSMANİYE HABERLERİ  | 08.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk Grandmaster güzellik danışmanı Sinan İslam Yılmaz, korona virüs sürecinde kadınların kalıcı makyaja daha çok ilgili duyduğunu belirterek, kalıcı makyaj uygulamalarını öğrenmek isteyen kişilere eğitim desteği verdiği söyledi.Güzellik danışmanı aynı zamanda kalıcı makyaj uygulamaları eğitmeni olan Sinan İslam Yılmaz, “2013 yılından beri kalıcı makyaj eğitmenliği de yapıyorum.

Grandmaster Sinan İslam Yılmaz’dan pandemi sürecinde kalıcı makyaj eğitimi

Türkiye’nin ilk Grandmaster güzellik danışmanı Sinan İslam Yılmaz, korona virüs sürecinde kadınların kalıcı makyaja daha çok ilgili duyduğunu belirterek, kalıcı makyaj uygulamalarını öğrenmek isteyen kişilere eğitim desteği verdiği söyledi.
Güzellik danışmanı aynı zamanda kalıcı makyaj uygulamaları eğitmeni olan Sinan İslam Yılmaz, “2013 yılından beri kalıcı makyaj eğitmenliği de yapıyorum. Bu uygulamaları profesyonel olarak yapmak isteyen kişilere eğitimler veriyorum. Kalıcı makyaj uzmanı olmak isteyen herkese destek veriyoruz. Bu işi yapmak isteyen herkes, doğru eğitimleri alarak yapabilir. Kalıcı makyaj uzmanı olmak isteyenlere tavsiyem, bu işi mutlaka eğitim alarak yapmalarıdır” dedi.
Pelin Karahan, Selin Ciğerci, Dilşat Erdil gibi birçok ünlünün de güzellik koçu ve danışmanlığını yapan Sinan İslam Yılmaz, “Maske artık günlük hayatımıza zorunlu olarak girdi. Günlük hayatında maske takan kadınlar, makyajının bozulacağı endişesi yaşıyor. Dudak kontörü, maske takmak zorunda olan kadınlar için iyi bir çözümdür. Dudak kontörü sayesinde dudak rengine uygun olarak, dudaklarınızı canlı ve doğal gösterecek en iyi yöntemdir. Dudaklar zamanla kendi rengini kaybeder ve solgun bir görünümü olabilir. Yapılan kalıcı makyaj ile dudak renklendirmesi sayesinde günlük hayatınızda ruj sürmenize gerek olmaz. Maske taksanız bile rujunuzun bozulduğu endişesi yaşamazsınız” önerisinde bulundu.
2019 yılında Grand Master unvanını alan ve Türkiye’de ki uluslararası güzellik sektöründeki ilk ve tek Grandmaster olan Sinan İslam Yılmaz, “2020 yılında dünya çapında satışa sunulacak kozmetik markam için, üretim aşamasındayız. Kozmetik ürünlerimizin üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu alanda dünya markası olmayı hedefliyorum. Güzellik sektöründe edindiğim on yıldan fazla tecrübem var. Bu tecrübelerimden yola çıkarak oluşturduğum kozmetik ürünleri kısa süre sonra piyasaya çıkacak ” diye konuştu.

Grandmaster Sinan İslam Yılmaz’dan pandemi sürecinde kalıcı makyaj eğitimi

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