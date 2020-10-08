Granit tezgahı parlatmanın sırrını açıkladı! Eğer bu malzemeleri karıştırırsanız...

Günümüzün çoğu mutfakta geçiyor. Şüphesiz ki bir mutfakta en çok dikkat çeken şey de tezgahlardır. Bu yüzden onların parlak ve lüks görünmeleri, mutfakta daha üretken ve mutlu olmamızı sağlar. Konuklar mutfağa girdiğinde, granit tezgahlarımıza iltifat etsin isteriz. Ancak tezgahlarınız yıpranmış ve aşınmışsa bu iltifatı alamayabilirsiniz. İşte granit tezgahları parlatmanın yolları!

TEZGAHINIZI TEMİZLEYİN

Granit tezgahınızı parlatmadan önce onu derinlemesine temizlemelisiniz. Ancak bu aşamada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü granit tezgah temizlemenin incelikleri vardır. Öncelikle temiz bir kaba yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı dökmelisiniz. Üzerine ılık su ekleyip bir süre ikisinin karışmasını beklemelisiniz. Sonrasında, temiz bir bulaşık bezini bu suyun içerisinde iyice ıslatın. Ardından, tezgahınızda birikmiş kir ya da kırıntıları bu bulaşık beziyle iyice temizleyin. Bu uygulama sonrasında temizliğin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

KURULAMA

Elbette temizleme işlemi bu kadarla kalmaz. Güzel tezgahlarınızı kurulamak için herhangi bir bez kullanamazsınız. Mikrofiber bir bez yardımıyla mermeri üzerinden silin. Mikrofiber bez tezgahlarda çizilmeyi önler. Böyle bir bez kullanmak yerine, yumuşak bir havlu da tercih edebilirsiniz. Daha sonra tezgahın yüzeyini içerisinde izopropil bulunan bir dezenfektanla tekrardan silmenizi ve yine nazik bir bezle durulamanızı öneririz.