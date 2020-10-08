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Granit tezgahı parlatmanın sırrını açıkladı! Eğer bu malzemeleri karıştırırsanız...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Son 15 yıldır oldukça popüler olan granit tezgahlar, banyo ve mutfaklarda en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Pahalı olmasına rağmen, bu kadar tercih edilmesinin sebebi şüphesiz ki lüks görünümü ve pratik kullanımı. Ancak bu tezgahların bakımı konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çünkü yanlış kullanılması ya da hatalı bir temizlik yapılması durumunda, güzelim tezgahlar aşınıyor ve yıpranıyor. Bu estetik görünümü korumak sanıldığı kadar da zor değil.

Granit tezgahı parlatmanın sırrını açıkladı! Eğer bu malzemeleri karıştırırsanız...

Günümüzün çoğu mutfakta geçiyor. Şüphesiz ki bir mutfakta en çok dikkat çeken şey de tezgahlardır. Bu yüzden onların parlak ve lüks görünmeleri, mutfakta daha üretken ve mutlu olmamızı sağlar. Konuklar mutfağa girdiğinde, granit tezgahlarımıza iltifat etsin isteriz. Ancak tezgahlarınız yıpranmış ve aşınmışsa bu iltifatı alamayabilirsiniz. İşte granit tezgahları parlatmanın yolları!

TEZGAHINIZI TEMİZLEYİN

Granit tezgahınızı parlatmadan önce onu derinlemesine temizlemelisiniz. Ancak bu aşamada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü granit tezgah temizlemenin incelikleri vardır. Öncelikle temiz bir kaba yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı dökmelisiniz. Üzerine ılık su ekleyip bir süre ikisinin karışmasını beklemelisiniz. Sonrasında, temiz bir bulaşık bezini bu suyun içerisinde iyice ıslatın. Ardından, tezgahınızda birikmiş kir ya da kırıntıları bu bulaşık beziyle iyice temizleyin. Bu uygulama sonrasında temizliğin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

KURULAMA

Elbette temizleme işlemi bu kadarla kalmaz. Güzel tezgahlarınızı kurulamak için herhangi bir bez kullanamazsınız. Mikrofiber bir bez yardımıyla mermeri üzerinden silin. Mikrofiber bez tezgahlarda çizilmeyi önler. Böyle bir bez kullanmak yerine, yumuşak bir havlu da tercih edebilirsiniz. Daha sonra tezgahın yüzeyini içerisinde izopropil bulunan bir dezenfektanla tekrardan silmenizi ve yine nazik bir bezle durulamanızı öneririz.

CİLALAMA

Bu işlem için, dışarıdan satın alabileceğiniz bir granit parlatma ürünü kullanabilirsiniz. Bu ürün kesinlikle mermerinize uygun olsun. Aksi taktirde tezgahı aşındırabilir. Ürünün kullanma talimatını iyice okuduktan sonra işleme geçebilirsiniz. Cilaladıktan sonra tezgahı yumuşak bir bezle iyice ovalayın.

EV YAPIMI CİLALAMA

Dışarıdan ürün satın almak istemezseniz de kendi evinizde kendi cilanızı hazırlamanız mümkün. Hem de bu sayede, cilanın içinde asit olmadığından ve tezgahınıza zarar vermeyeceğinden emin olursunuz. İlk yapmanız gereken, herhangi bir kaba 3 bardak ılık su eklemek. Ardından, bir bardağın çeyreği kadar kabartma tozunu kaba serpin. Bu ikisini yavaş yavaş karıştırın. Bir süre bekleyin. Sonrasında yumuşak bir bezi kabın içerisine batırın ve tezgahı nazik hareketlerle silin. Bezin tezgahın her tarafına ulaştığından emin olun. Kabartma tozu ve su karışımını tezgaha iyice yayın. Tezgahın tamamını ovduktan sonra, nemli bir bez ve ılık su ile yeniden temizleyin.

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