Granül kahve nasıl tüketilir? Hazırlanış usülleri nelerdir?

Granül kahve üretiminde kimyasal hiçbir işlem görmez. Sadece demlenmiş olan kahvenin kurutulmuş halidir. 1.Dünya Savaşı sırasında savaşan askerleri uyanık tuttuğu ve kafein ihtiyaçlarını karşıladığı için popülerliği artmıştır. Granül kahve nasıl yapılır, üretim aşamaları nedir sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Granül Kahve Nasıl Üretilir? İlk olarak 1901 yılında kimyacı olan Satori Kato tarafından Chicago’da üretilmiştir. Dünya çapında tanınması 1938 yılında Nestle firması önderliğinde olmuştur. Üretim aşamasında kimyasal hiçbir işlem uygulanmaz. Demlenmiş kahvenin kurutulmuş halidir. Kahveyi kurutmanın iki tekniği vardır. Bu iki teknik sprey ve dondurarak kurutmadır. Sprey ile kurutma tekniğinde kahvedeki su buharlaştırılır ve kuruyan kahve yüksek bir yerden aşağıya doğru spreylenir. Tabana değen kahvede kalan su yüksek ısı altında buharlaşır ve geriye sadece suda çözünebilen gravür parçaları kalır. Dondurarak kurutma tekniğinde ise kahve bekletilir ve doğal yollar ile suyu kaybettirilir. Suyunu çeken kahve çekirdekleri -40/-45 arası derecelerde dondurulur. Kahve çekirdeğinin içinde kalan su bu ısılarda kristalleşir ve bu uygulamadan sonra buharlaştırma işlemine geçilir. Buharlaşan su ortamdan uzaklaştırılmış olduğunda geriye gravür parçalar kalır.

Granül Kahve ile Yapabileceğiniz Farklı Lezzetler Granül kahve çok tüketilen bir kahve çeşididir. Çok tüketilme nedenleri kahvenin suda hızlı bir şekilde çözülebilmesi, zahmetinin az olması ve raf ömrünün uzun olmasıdır. Granül kahve ile yapılabilen birçok farklı lezzet vardır. Granül kahve ile soğuk kahve çeşitleri de yapılabilmektedir. Dolayısıyla sadece sıcak değil soğuk olarak da tercih edebilirsiniz. Hazırlayabileceğiniz soğuk kahve çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: Krem şantili kahve

Kahveli milkshake

Vanilyalı buzlu kahve

Çikolatalı buzlu kahve

Dondurmalı buzlu kahve

Karamelli buzlu kahve

Naneli buzlu kahve Standart lezzetlere alternatif olabilecek çikolatalı ve naneli buzlu kahve tariflerini yazımızın devamında bulabilirsiniz. Çikolata buzlu kahve için önce süt, çikolata ve kahveyi blendıra döküp iyice karıştırabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra karışımınızı bir bardağa döküp tadına bakabilirsiniz. Tadına baktıktan sonra bolca buz koyabilir veya tercihinize göre şeker ekleyebilirsiniz. Naneli buzlu kahve hazırlanışı için soğuk kahvenizi, nane şurubunu ve buzlarınızı blendıra döküp iyice karıştırabilirsiniz. Buzlar smoothie kıvamına gelecek kadar karıştırdıktan sonra bir bardağa döküp afiyetle içebilirsiniz. Tercihinize göre esmer şeker ve nane şurubu yerine 5 dal nane ekleyebilirsiniz. Granül kahve ile yapılan kahveler ve farklı tariflerden hoşunuza gidenleri deneyebilirsiniz.

Granül Kahvenin Kalorisi Ne Kadardır? Bir başka aroma eklenmeyen ve şeker ilavesiz olan kahvenin 1 tatlı kaşığında 6 kalori vardır. Hazırlamış olduğunuz 1 fincan kahvenin içerisinde de 6 kalori kahve bulunmaktadır. Kullanılan aroma, şeker ve eklenen diğer içeriklere göre kalori miktarı artar veya azalır. Çikolatalı buzlu bir tarifte kalori miktarının daha yüksek olduğunu tahmin edebilirsiniz. Almak istediğiniz kalori miktarına göre kendinize özel tarifler hazırlayabilirsiniz. Daha düşük kalori oranında kahve tüketmek istiyorsanız şeker ve dondurma gibi ürünlerden kaçınabilir veya minimum ölçüde kullanabilirsiniz. Kısaca granül kahve kalori oranı konusunda belli bir standart söz konusu değildir. Tercih ettiğiniz tarife, içerisine eklenen malzemelere ve bu malzemelerin ölçüsüne göre farklılıklar olabilir. Sağlığınız açısından herhangi bir sorun oluşturmuyorsa damak zevkinize uygun, en çok sevdiğiniz tarifi hazırlayabilir ve tadını çıkarabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir rahatsızlığınız varsa, bu durumu göz önüne alarak tarif ve malzeme tercihi yapmanız sizin için faydalı olabilir.