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Gratis, "Beauty Akademi" ile kadın istihdamına destek veriyor

23.02.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gratis Eğitim Merkezi'nde hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda ise mezunlara, Gratis’in profesyonel güzellik hizmetleri sunduğu Beauty mağazalarında iş imkanı sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Gratis, Beauty Akademi ile Türkiye'de kadınlara hem istihdam yaratıp hem meslek edindirmek için eğitim vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 bini aşkın kadın istihdamı ile sektörüne öncülük eden Gratis, Beauty Akademi ile kadın istihdamını desteklemeye devam ediyor.

Gratis, kadın istihdamını desteklemek ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak amacıyla Beauty Akademi’yi kurdu.

Şirketin hem kendi bünyesinde çalıştırmak hem meslek edindirmek hem de sektöre nitelikli aday kazandırmak üzere kurduğu akademide, el ve ayak bakımı, manikür, pedikür, kalıcı oje, nail art, makyaj uygulamaları, kaş ve saç şekillendirme ile cilt bakımı gibi alanlarda eğitim verilecek.

Gratis tarafından açılan Beauty Akademi’de, Türkiye’nin dört bir yanından kişisel bakım hizmetleri konusunda uzmanlaşmak isteyenlere eğitim verilecek.

Kişisel bakım hizmetleri konusunda sertifikası olup deneyimi olmayan ya da bu konuda herhangi bir sertifikaya sahip olmayan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen kadınların yetiştirileceği Beauty Akademi’de eğitim almak isteyenler, Gratis’in kariyer sayfasından başvuru gerçekleştirebilecek.

Kadıköy Bahariye’de bulunan Gratis Eğitim Merkezi'nde hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda ise mezunlara, Gratis’in profesyonel güzellik hizmetleri sunduğu Beauty mağazalarında iş imkanı sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, Gratis'in müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri sunduğu Beauty Mağazaları, 2017 yılından bu yana 30'u aşkın noktada yer alıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca kadına "güzel bakan" Gratis, Beauty Mağazaları’nda cilt bakımından saç bakımına, kaş şekillendirmeden el ve ayak bakımına kadar birçok konuda uzmanlar eşliğinde hizmet veriyor.

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