Gratis Pazarlama Direktörlüğü görevine Selcan İkiz atandı

İSTANBUL (AA) - Gratis Pazarlama Direktörlüğü görevine, sektörde 13 yılı aşkın süre boyunca pazarlama ve müşteri deneyimleri alanında görev alan Selcan İkiz atandı.

Gratis açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve yine Sabancı Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlayan Selcan İkiz, profesyonel iş hayatına Yapı Kredi Bankası’nda pazarlama uzmanı olarak başladı.

Daha sonra Migros’ta göreve başlayan İkiz, 13 yıl boyunca müşteri ilişkileri uzmanı, müşteri ilişkileri yöneticisi, segment yöneticisi, müşteri deneyimi ve kampanya grup müdürü görevlerinde bulundu. İkiz, her müşteriye tek müşteri yaklaşımını destekleyecek data modelleri, iletişim kanalları ve müşteri deneyimi tasarımları gibi konular üzerinde çalışmalar yaptı.

Kariyeri boyunca sadakat programlarının çeşitli kollarında görev yapan Selcan İkiz, elde ettiği deneyimlerle özellikle müşteri ilişkileri yönetimi alanında Gratis’te önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

