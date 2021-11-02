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Gratis Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşegül Bahçıvanoğlu atandı

02.11.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gratis Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşegül Bahçıvanoğlu atandı

İSTANBUL (AA) - Perakende, finans ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde 20 yılı aşkın kariyeri boyunca yöneticilik pozisyonlarında bulunan Ayşegül Bahçıvanoğlu, Gratis Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, New York Üniversitesi Stern Business School'dan mezun olan Ayşegül Bahçıvanoğlu, profesyonel iş hayatına Citibank Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde başladı. Bahçıvanoğlu, daha sonra yönetim danışmanı olarak uzun yıllar yurt içi ve dışında müşteri odaklı dönüşüm, pazarlama stratejileri ve veri analitiği konularına odaklanan projeler yönetti. 2013-2019'da Teknosa Strateji ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahçıvanoğlu, en son Alghanım Group'ta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ayşegül Bahçıvanoğlu, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

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