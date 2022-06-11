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Gratis Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

11.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmanın 1’incisi Ordu’dan Dilara Karabacak, Ankara’dan İbrahim Taha Karagöz ve 3’üncüsü ise yine Ankara’dan Elif Zomp oldu

İSTANBUL (AA) - Gratis’in 13 yıldır gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması" sonuçlandı. Oral-B ve Johnson’s sponsorluğunda online olarak gerçekleştirilen yarışmaya, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki küçük ressamlar katıldı.

Her yıl birbirinden farklı temalarla minik ressamların yeteneklerini gösterdiği yarışmada çocuklar bu kez hayallerindeki kahramanı resmetti. Jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının 1’incisi Ordu’dan Dilara Karabacak (10), Ankara’dan İbrahim Taha Karagöz (9) ve 3’üncüsü ise yine Ankara’dan Elif Zomp (10) oldu.

Türkiye’nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki küçük ressamların "Hayalindeki Kahraman" temasını resmettiği Gratis "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nda yüzlerce kişi arasından seçilerek dereceye giren küçük ressamlardan 1’incisi Microsoft Xbox Serisi, 2’incisi Apple Watch Series 3 ve 3’üncüsü ise JBL Live Kablosuz Kulaklık ödülünü kazandı.

Ayrıca kazanan minik finalistlere Atölye Ataşehir’den seçecekleri ve sanatsal gelişimlerine destek olacak bir online atölye çalışması da hediye ediliyor.

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