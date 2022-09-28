Gratis ve Martı’dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel proje

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 81 ilinde 670’i aşkın mağazasıyla hizmet veren Gratis, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekebilmek için ücretsiz mama dağıtım projesine devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis mikromobilite platformu Martı ile iş birliği yaparak, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sadece mağazalarında değil Martı araçlarında da sokak hayvanları için mama paketlerinin dağıtılmasını sağlayacak.

4 Ekim'de Türkiye’nin dört bir yanındaki Gratis mağazalarını ziyaret eden veya İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan Martıları kullanan herkes, hediye edilecek mama paketlerini sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle paylaşabilecek. Proje kapsamında toplam 4 ton mamanın sokak hayvanlarına ulaşması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gratis Pazarlama Direktörü Selcan İkiz, Gratis olarak hayvanların her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını bildirdi.

Kış aylarında sokak hayvanlarını mağazalarında koruduklarını, cadde mağazalarımızdaki su ve mama kaplarıyla onlara yardımcı olduklarını aktaran İkiz, şunları kaydetti:

"Mağazalarımızı ziyaret eden patili dostlarımızın yanı sıra sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklere de ulaşabilmek için her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye çapındaki tüm mağazalarımızda misafirlerimize mama paketleri hediye ediyoruz. Bugüne kadar toplamda ücretsiz 30 ton mama dağıtarak hayvansever müşterilerimiz sayesinde sokaktaki dostlarımıza ulaştık. Hayvan sevgisinin artması, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi ve onların korunmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız projemiz bizim için çok değerli. Bu yıl ise, Martı ile projemiz kapsamında bir iş birliği gerçekleştirdik.

Bu iş birliği ile Gratis mağazalarının yanı sıra Martı araçlarında ücretsiz mama dağıtımı yaparak daha çok sokak hayvanının beslenebilmesini sağlayacağız. Bu özel projemizi Martı ile paylaşmaktan ve projemiz sayesinde sokak hayvanlarının beslenebilmesine katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz."

Martı Kurumsal İletişim Direktörü Merve Sarıcan da on binlerce araçlarıyla 4 senedir sokakların nabzını tutan Martı ailesi için sokak hayvanlarının her zaman çok önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sene Martı Dostluk Yuvaları ile hatırlayıp, hatırlatmıştık bu anlamlı günü.

Bu sene de Gratis gibi patili dostlarımızı sahiplenen, bu konuda duyarlılık sahibi bir markayla iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde hem sokak hayvanlarına ihtiyaç duydukları gıdayı ulaştırmış olacak, hem de milyonlarca Martı kullanıcısını da bu iyilik projesine dahil ederek farkındalık sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

