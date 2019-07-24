Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev turnuvasına katılmak için Rusya'ya gitti.
Turnuvada madalya mücadelesi verecek güreşçiler şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy
97 kilo: Süleyman Demirci
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
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