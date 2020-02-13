Gribin doğal ilacı: Soğan kebabı

Yemekleriyle meşhur Gaziantep’te kış aylarında en çok tercih edilen kebap çeşitleri arasında soğan kebabı yer alıyor. Gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, kentteki restoran veya fırınlarda pişirilerek afiyetle yeniyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor. Gaziantep yemekleri hem mideye hem de göze hitap ederken sağlık konusunda da şifa oluyor.

İÇİNDEKİ VİTAMİN DEPOSU SAYESİNDE DOĞAL İLAÇ

Soğan kebabının kış aylarında gribal enfeksiyonun doğal ilacı olduğunu kaydeden işletmeci Ahmet Çadır, "Soğan kebabı Gaziantep'te doğal antibiyotik olarak bilinir. Havanın eksilere düştüğü havalarda doğal antibiyotik ihtiyacını insanlar, soğan kebabı ile doldurmak ister. Onun için kış vakitlerinde soğan kebabı, Gaziantep’te çok yapılır. Her evde haftada bir yapılır. Herkes haftada bir kez de buraya gelir soğan kebabını yer. Soğan kebabı her derde deva. İnsanın bağışıklığını güçlendirmesinde, güçlü kuvvetli olunmasında etkendir. İçindeki vitamin deposu harika bir yemektir” dedi.