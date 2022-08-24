"Gripin" Malazgirt'te konser verdi

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında müzik grubu "Gripin" konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı öncülüğünde düzenlenen yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Gripin, sevilen şarkılarını Malazgirtliler ve birçok ilden gelen misafirler için söyledi.

Vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, vatandaşların etkinliğe ilgi gösterdiğini belirterek, sanatçılara Sultan Alparslan heykeli hediye etti.



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