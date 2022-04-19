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GS BAŞKANLIK SEÇİMİ! Galatasaray seçimleri iptal mi? Galatasaray seçimleri ne zaman?

19.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkanlık seçimleri gündemde yer alan konulardan bir tanesidir. Galatasaray'ın Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylı açıklamalar!

GS BAŞKANLIK SEÇİMİ! Galatasaray seçimleri iptal mi? Galatasaray seçimleri ne zaman?

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. Galatasaray'da genel kurulun iptaline ilişkin açılan davada, ihtiyati tedbir kararı verildi. Galatasaray'da başkanlık seçimine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY SEÇİMLERİ İPTAL Mİ?

Galatasaray'ın Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu. Eşref Hamamcıoğlu, "Bu seçim son fırsattır" açıklaması yaptı. Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek.

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak. Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü yapılacak. Buna göre adaylar 8 Nisan’a kadar listelerini belirlemek zorunda.

Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun bugün aldığı karar neticesinde “Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci Toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması ile başlayacak toplantıda daha sonra seçimlere geçilecek. Kulüp başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sicil kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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