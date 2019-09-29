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GS TV'de Cüneyt Çakır'a sert sözler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen Gökhan Zan, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini, kulübün resmi yayın organı GS TV’de değerlendirdi.

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Zan, GS TV'de Çakır için, "As düdüğü Cüneyt Çakır! Ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak" diyerek tepkisini dile getirdi.

İŞTE GÖKHAN ZAN'IN DEĞERLENDİRMELERİ:

"As düdüğü Cüneyt Çakır ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak. Profil olarak melek gibi görünüyor Cüneyt Çakır. Türkiye’de yapamıyor. Büyük maçları yönetemiyor. Yapamıyorsan bırak Cüneyt Hoca. Git Avrupa’da yap bu işleri."

"EYYAM YAPMAYACAKSINIZ"

"Bu kadar maç durur mu? Lemina’nın pozisyonu ortada. Emre’nin pozisyonu ortada. Eyyam yapmayacaksınız. Yapacaksanız da bu işi yapmayacaksınız."

"MÜDAHALE ARKADAN NET!"

"Biz tabii ki oyuncularımızı da eleştiriyoruz. Fakat; bazı şeyleri göz ardı edemeyiz. Küçük detaylar önemli zaten. Müdahale arkadan net, görüyorsun. Açıklaması yok. Lemina’ya yapılan müdahalenin penaltı olmadığını kimse anlatamaz. Beni ikna edemezsin."

"YETER ARTIK! BIKTIK"

"Hakem Çakır’ın, Emre’ye bir sarılmadığı kaldı. Her sene Cüneyt Çakır, Galatasaray’ın önüne geçmiştir. Bu performansı Çakır, Fenerbahçe Stadı’nda bu şekilde uygular mı? Bugünkü gibi o stadyumda maçı yönetemez. Yeter artık, bıktık! Hakem konuşmaktan bıktık."

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe cüneyt çakır gökhan zan Galatasaray

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